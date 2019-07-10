يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته بحق الفلسطينين بالقدس المحتلة، حيث أخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح، اليوم الأربعاء، عقار عائلة "أبو زوير صيام" في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، بعد 25 عاما خاضتها العائلة لحماية عقارهامن المستوطنين.
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة/ سلوان في بيان، أن عشرات الجنود الإسرائيليين والمستوطنين المتطرفين اقتحموا عقار عائلة صيام صباحا، وشرعوا بإخلائه من ساكنيه وإبعادهم بالقوة، ثم اعتقلت أحد
وأضاف المركز أن المحكمة العليا رفضت قبل يومين استئناف العائلة على قرار إخلائها من منزلها.
وخاض ورثة عائلة صيام صراعا في المحاكم الإسرائيلية منذ 24 عاما، لحماية العقار ولإثبات ملكيتهم فيه ولدحض إدعاءات جمعية العاد الاستيطانية.
كانت هذه تفاصيل خبر جيش الاحتلال يواصل انتهاكاته بإخلاء عقار بالقدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.