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جيش الاحتلال يواصل انتهاكاته بإخلاء عقار بالقدس

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يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته بحق الفلسطينين بالقدس المحتلة، حيث أخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح، اليوم الأربعاء، عقار عائلة "أبو زوير صيام" في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، بعد 25 عاما خاضتها العائلة لحماية عقارها

من المستوطنين. 

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة/ سلوان في بيان، أن عشرات الجنود الإسرائيليين والمستوطنين المتطرفين اقتحموا عقار عائلة صيام صباحا، وشرعوا بإخلائه من ساكنيه وإبعادهم بالقوة، ثم اعتقلت أحد

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الورثة، ومدير مركز معلومات وادي حلوة جواد صيام، وخلال ذلك أغلقت الحي وانتشرت فيه. 

وأضاف المركز أن المحكمة العليا رفضت قبل يومين استئناف العائلة على قرار إخلائها من منزلها. 

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وخاض ورثة عائلة صيام صراعا في المحاكم الإسرائيلية منذ 24 عاما، لحماية العقار ولإثبات ملكيتهم فيه ولدحض إدعاءات جمعية العاد الاستيطانية. 

 

 

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