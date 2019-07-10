اصطدام طائرتين عسكريتين بالأجواء القطرية

صرحت وزارة الدفاع القطرية، صباح، اليوم الأربعاء، عن اصطدام طائرتين للتدريب العسكري أثناء تحليقهما في الأجواء القطرية فيما تم نجاة الطاقمين الذين كانوا على متن الطائرتين

قفزا بالمظلات.

وذكرت مديرية التوجيه المعنوي لوزارة الدفاع، في بيان مقتضب أصدرته بهذا الصدد: "أثناء رحلة تدريبية

حدث تصادم بين طائرتي تدريب، وتمكن طاقم الطائرتين من الخروج سالمين باستخدام الكرسي القاذف".

ولم تتحدث وزارة الدفاع القطرية عن أي تفاصيل أخرى حول هذا الحادث، بما في ذلك مكان وقوعه ونوع الطائرتين