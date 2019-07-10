أنجولا: نركز على كل ما له تأثير حقيقى بهدف جذب الاستثمارات

أكد وزير الشئون الخارجية الأنجولي "مانويل أوغسطو " إلتزام بلاده بالعمل من أجل إنتهاج أسلوب الدبلوماسية الاقتصادية.
وقال الوزير الأنجولي "إننا نسعى من أجل إنتهاج دبلوماسية تركز على كل ما يكون له تأثير حقيقى على الاقتصاد والمجتمع في أنجولا، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها".
وأضاف: "أن ثمة حاجة إلى إتباع دبلوماسية إستباقية
واستدرك قائلا: "ولكن هناك أهدافا يجب علينا العمل من أجل تحقيقها بشكل فورى، وهى تتمثل في تنفيذ برنامج التسجيل المدني الخاص، وخاصة في الدول الحدودية" مشيرا إلى أن الغرض من ذلك هو ضمان مشاركة الرعايا الأنجوليين بالخارج في العمل لتحقيق التنمية في بلادهم.
وأكد وزير الشئون الخارجية الأنجولي ضرورة إزالة القيود المفروضة على التأشيرات، خاصة بالنسبة لتأشيرات رجال الأعمال، وحث رؤساء البعثات الدبلوماسية الأنجولية على إدارة الأصول العامة بطريقة تتسم بالمسئولية والشفافية.
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