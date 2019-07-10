واشنطن تدعو حلفاءها لتصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو شركاء وحلفاء الولايات المتحدة إلى تصنيف حزب الله اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية.
واعتبر أن العقوبات الجديدة هي جزء من جهود واشنطن لمواجهة تأثير فساد "حزب الله" على لبنان ودعم استقرار هذا البلد.
وكتب بومبيو على "تويتر": "تشكل العقوبات التي فرضت اليوم على كبار المسؤولين في "حزب الله"
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 3 شخصيات قيادية من "حزب الله" هم رئيس كتلته النيابية محمد رعد، والنائب أمين شري، ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق
وقالت إن "حزب الله" "يستخدم شخصيات في البرلمان اللبناني من أجل التلاعب بالمؤسسات لدعم نشاطاته وتأمين الدعم لمصالحه المالية والأمنية وتدعيم مصالح إيران"، معتبرة "أن الحزب يهدد الاستقرار الاقتصادي والأمني في لبنان والمنطقة على حساب الشعب اللبناني".
وطالبت الحكومة اللبنانية بقطع الاتصالات مع أعضاء الحزب المدرجين على لائحة العقوبات كما أقرت آلية للتأكد من عدم وصول المساعدات المقدمة للبنان إلى "حزب الله".
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