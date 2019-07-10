الصومال: إعدام 3 إرهابيين أدينوا في قضية تفجير بمقديشو

قال مسؤول صومالي، اليوم الأربعاء، إنه جرى إعدام ثلاثة من أفراد حركة الشباب الإرهابية، وذلك بعدما أدانتهم محكمة عسكرية صومالية بالتورط في تفجير فندق بالعاصمة مقديشو في أكتوبر 2017.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس المحكمة العسكرية الصومالية حسن علي نور القول للصحفيين اليوم "قضت محكمة عسكرية في 30 مايو 2018 بإعدام المتهمين الثلاثة لتورطهم في تفجير فندق ناسا هابلود، ممّا أودى بحياة 18 مدنياً"، مضيفاً "قامت فرقة إطلاق النار بتنفيذ حكم الإعدام اليوم".

ويشار إلى أن حركة الشباب، ذات الصلة بتنظيم القاعدة الإرهابي، تشن هجمات متكررة في الصومال. وكان المتمردون قد قتلوا أكثر من 500 شخص في 14 أكتوبر 2017 في مقديشو، فيما يعد أكثر الهجمات دموية التي تشنها الحركة.

اقرأ أيضاً... إحباط هجوم انتحاري ومقتل 3 مسلحين في مقديشو