الاحتلال يستولي على منزل بالقدس واعتقالات في الضفة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي يرافقها مستوطنون صباح اليوم، منزلاً في سلوان بالقدس المحتلة للسيطرة عليه وإخلاء سكانه منه.
وقال شهود عيان إن سلطات الاحتلال اعتقلت أحد سكان المنزل وأفرغت محتوياته، فيما أغلق الاحتلال جميع مداخل حي وادي حلوة ببلدة سلوان تزامناً مع إخلاء المنزل.
وأصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية قراراً بإخلاء المنزل لصالح المستوطنين بعد أن استمرت القضية أمام المحكمة لأكثر من 25 عاماً.
على صعيد متصل اعتقل جيش الاحتلال فجر اليوم أربعة مواطنين فلسطينيين من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية.
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