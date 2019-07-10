رويترز: تصادم مقاتلتَيْن في قطر ونجاة طيارَيْهما

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 10 يوليو 2019 11:09 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك نقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن وزارة الدفاع القطرية إعلانها تصادم طائرتَي تدريب عسكريتين، الأربعاء، ونجاة طيارَيْهما بعد أن قفزا منهما. وبحسب “رويترز”، فقد قالت وزارة الدفاع القطرية إن طائرتي تدريب عسكريتين اصطدمتا في الجو، لكن الطيارَيْن تمكنا من القفز منهما بسلام. وذكر بيان للوزارة على حسابها على “تويتر” أنه “أثناء رحلة تدريبية حدث تصادم بين طائرتي تدريب، وتمكن قائدا الطائرتين من

الخروج سالمين باستخدام الكرسي القاذف”. Advertisements ولم تذكر الوزارة متى وقع التصادم. المصدر: العربية.نت، رويترز

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