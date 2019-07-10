كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير أمريكي يوضح ماذا تريد واشنطن في سوريا؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع خبراء الكونجرس الأمريكي تقريرا مثيرا للاهتمام.

والأغلب ظنا أنه تم إعداد التقرير ردا على السفير الأمريكي السابق في سوريا، روبرت فورد، الذي أعلن مؤخرا أن واشنطن لا تملك خطة استراتيجية واضحة تحدد الأهداف المطلوب تحقيقها في سوريا.

وبيّن التقرير الذي وضعه خبراء الكونجرس، كما قالت جريدة إلكترونية روسية، أن فورد مخطئ، فالولايات المتحدة تضع نصب عينيها أهدافا واضحة في سوريا أولها توفير الأمن لإسرائيل من خلال مساعدتها على حماية النفس من التهديدات المتنامية، وبالأخص ما يهددها من الشمال.

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والغريب أن خبراء الكونجرس يحددون المهمة الرئيسية لدولتهم في الدفاع عن مصالح دولة أجنبية هي إسرائيل.

وتجدر الإشارة إلى أن التقرير ليس أمرا لا بد من تنفيذه، ولكن يمكن اعتباره نصيحة ملحة لأن أكثرية الأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين عبروا عن تأييدهم له.