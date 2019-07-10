كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: تضرر ما لا يقل عن 63 ألف شخص من الفيضانات في شمال شرق الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأثر ما لا يقل عن 63 ألف شخص بالفيضانات التي نجمت عن هطول أمطار غزيرة في ولاية آسام بشمال شرق الهند، وفق ما ذكره تقرير تلفزيون NDTV اليوم الأربعاء.

وحسب تلفزيون "NDTV"، غمرت المياه حوالي 145 قرية في ثماني أحياء في المنطقة، وتسببت الكارثة الطبيعية في تعطيل الاتصالات على الطرق في عدة مناطق.

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ونقلت القناة التليفزيونية عن مكتب الأرصاد الجوية، قوله، إن الموقف قد يتدهور أكثر بسبب الأمطار الغزيرة المتوقعة في جميع أنحاء شمال شرق الهند خلال الأيام الخمسة المقبلة. كما تسببت الأمطار في إتلاف الطرق والجسور عبر المقاطعات الثماني.

في وقت سابق، ضربت العواصف الشديدة مع هطول الأمطار الغزيرة المقاطعة، مما تسبب في سقوط العديد من الضحايا وأضرار جسيمة في مومباي.

تعتبر الفيضانات شائعة في المنطقة خلال موسم الرياح الموسمية، والتي تستمر عادة من يونيو وحتى منتصف سبتمبر.