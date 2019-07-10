كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طهران تحذر بريطانيا من "تداعيات" احتجاز سفينة إيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، بأن بريطانيا ستواجه "تداعيات" بسبب الاستيلاء على ناقلة عملاقة إيرانية.

ونقلت وكالة أنباء ايرنا الإيرانية الرسمية عن حسن روحاني قوله إن عملية الاستيلاء "دنيئة وخاطئة" خلال اجتماع لمجلس الوزراء. وحذر لندن قائلا "أنت البادئة بانعدام الأمن وستفهمين تداعياته"، دون أن يخوض في تفاصيل.

في الأسبوع الماضي، اعترضت السلطات في جبل طارق ناقلة نفط إيرانية يعتقد أنها تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي بحمل شحنة من نفط طهران الخام إلى سوريا التي مزقتها الحرب.

يأتي احتجاز الناقلة في وقت حساس بشكل خاص مع تزايد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بسبب تفكيك صفقة نووية عام 2015، والتي انسحب الرئيس دونالد ترامب منها العام الماضي.

