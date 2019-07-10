كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مبعوث الأمم المتحدة يدين التوترات بين بونتلاند وصوماليلاند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار كبير مبعوثي الأمم المتحدة في الصومال إقليم بونتلاند الصومالي الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي حيث ناقش التوترات المستمرة بين أرض الصومال وبونتلاند حول منطقتي سول وساناغ.

وقال جيمس سوان ، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال ، إنه أثناء وجوده في غاروي ، أجرى محادثات مع رئيس بونتلاند سعيد عبد الله ديني وأعضاء حكومته ودعا إلى حل سلمي للنزاع.

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وقال سوان في بيان صدر عقب الزيارة "نحن قلقون بشأن هذه المشكلة المستمرة والقتال المتقطع في مناطق سول وساناغ في الأشهر الأخيرة".

وأضاف أن قادة بونتلاند لعبوا دوراً رئيسياً في المساهمة في التطوير المستمر للنموذج الفيدرالي الصومالي قائلا إن الأمم المتحدة ستعمل عن كثب مع شعب بونتلاند وإدارة الدولة العضو الفيدرالية من أجل تنفيذ ولاية الأمم المتحدة وأنشطة أسرة الأمم المتحدة بأكملها بشكل أكثر فعالية.

واشتبكت الدولتان الصوماليتان الإقليميتان في السابق منذ عام 2002 بشأن السيطرة على المناطق المتنازع عليها في شمال الصومال.