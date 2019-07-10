كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق: داعش تنظيم لا يمثل أي تهديد الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفريق عبد الوهاب الساعدي، قائد جهاز مكافحة الإرهاب، إن العراق بدأ معارك التحرير بعد عام 2014 بعد أن احتل، موضحًا أنه تم القضاء على تنظيم القاعدة، وكل البنية التحتية، وموارد التمويل الذاتي التي كان يستخدمها تنظيم داعش، وتبقى عدد قليل من المناطق النائية.

وتابع "الساعدي"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء: "لدينا عمليات مستمرة ومتناسقة للقضاء على داعش، مؤكدًا أن داعش تنظيم لا يمثل أي تهديد على العراق الآن.

وأضاف أن القوات العراقية ستمنع تواجد داعش في الصحراء الحدودية.

