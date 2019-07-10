كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| أيهما أقوى: “الباتريوت” الأمريكية أم “S400” الروسية؟ تلجأ الدول إلى تصنيع أو شراء منظومات دفاع جوي، لحماية أراضيها وقواعدها العسكرية ومرافقها المدنية من الهجمات. ونستعرض لكم في هذا الفيديو لموقع سكاي نيوز مميزات منظومة إس 400 الروسية والباتريوت الأمريكية.

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