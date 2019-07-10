الدكالي يحاصر الرشوة في المستشفيات العمومية ويطالب بنشر لائحة الخدمات المجانية للعموم

يتجه وزير الصحة، أنس الدكالي، نحو التضييق بشكل أكبر على الممارسات غير النزيهة في المرافق الصحية العمومية، بإحداث آلية لتعزيز النزاهة، والشفافية في تقديم الخدمات الصحية، وفي التعامل مع المرتفقين، بوضع إشارات لتذكير المواطنين بعدم تقديم الرشوة مقابل الخدمات الصحية، ونشر لائحة الخدمات الطبية المجانية للعموم، حتى لا يقعون ضحية أداء ثمن خدمات غير مؤدى عنها.

وفي مذكرة جديدة، وجهها الدكالي إلى المسؤولين في وزارته، دعا الوزير إلى إحداث آلية كفيلة بتسهيل تبليغ المواطنين على حالات الابتزاز، والرشوة، والانصات، والاستجابة لشكاياتهم، والقيام بما يلزم من التدابير التصحيحية، والعقابية اللازمة.

وطالب الدكالي بنشر مساطر الاستفادة من الخدمات الصحية، وإعلانات واضحة بخصوص الخدمات المقدمة بالمجان، مثل خدمات التوليد، وطب النساء.

واعتبر الدكالي أن وزارته مطالبة بالتصدي بحزم لكل حالات الابتزاز، وللوضعيات المشجعة على ذلك، وتعميم نشر إعلانات “لا للرشوة”، مصحوبة بالرقم الأخضر للإبلاغ عن مظاهر الفساد، والرشوة، وهو الرقم ” 0801005353″.

وطالب الدكالي المسؤولين، والمهنيين في الإدارات، والمؤسسات الصحية، ببذل مجهود أكبر من أجل تقوية آليات تعزيز النزاهة، والشفافية في تقديم الخدمات الصحية، وفي التعامل مع المرتفقين.