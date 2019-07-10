طقس الأربعاء.. جو حار مع سماء صافية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار شيئا ما بأقصى جنوب البلاد والجنوب الشرقي والمنطقة الشرقية، مع تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل، مرفوقة بكتل ضبابية قرب السواحل.

كما سيلاحظ انتشار سحب أخرى منخفضة وكثيفة فوق السواحل الأطلسية الشمالية والوسطى مع نزول أمطار جد خفيفة محليا، عدا ذلك سيظل الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية بالجنوب الشرقي وبجنوب المنطقة الشرقية.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية من القطاع الجنوبي بالجنوب الشرقي، غير أنها ستهب من القطاع الشمالي بالجنوب.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 12 و17 درجة بالمرتفعات، وما بين 16 و21 درجة بالشمال والوسط وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 20 و27 درجة بالجنوب الشرقي البلاد وأقصى جنوب المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 23 و30 درجة بالمرتفعات وجوار السواحل، وما بين 30 و35 درجة بالريف والسهول الشمالية والوسطى والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 35 و41 درجة بالمنطقة تالشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية وبأقصى جنوب البلاد، وما بين 42 و44 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية ومنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول سواحل المحيط .