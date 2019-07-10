بوتين قلق على الطيور والديدان بسبب عنفات الرياح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شكك الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في طاقة الرياح قائلا إن العنفات الهوائية خطر على الطيور والديدان.

وتتباطأ خطى روسيا، أحد كبار منتجي الوقود الأحفوري في العالم، مقارنة بدول أخرى في مجال تطوير مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ونادرا ما تستخدم روسيا طاقة الرياح في توليد الكهرباء. وتعهدت شركة "اينيل روسيا" بمبلغ 90 مليون يورو لبناء منشأة لتوليد الكهرباء بطاقة 71 ميغاوات بحلول عام 2024.

وقال بوتين خلال مؤتمر لقطاع الطاقة الكهربية نقله التلفزيون من مدينة يكاترينبرج الروسية "توليد الكهرباء من الرياح أمر جيد لكن هل توضع الطيور في الاعتبار في هذه الحالة؟ كم طائر ينفق؟".

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وأضاف: "تحدث (العنفات الهوائية) اهتزازات مما يجعل الديدان تخرج من التربة. هذه ليست مزحة".

وأشار بوتين إلى أن الناس لن يحبون العيش على كوكب مرقط "بصفوف من مولدات الكهرباء من الرياح ومغطى بعدة طبقات من الألواح الشمسية".