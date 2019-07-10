حريق في مجلس كفر كنا المحلي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريق في بناية مجلس كفر كنا المحلي صباح اليوم، الأربعاء.

وقال شهود عيان إن الدخان انبعث من داخل بناية المجلس المحلي، وجرى استدعاء طواقم الإطفاء والإنقاذ إلى المكان وباشرت بإخماد الحريق. ولم يبلغ عن أي إصابات بشرية.

وباشر خبراء الحرائق والشرطة التحقيق في ملابسات وأسباب الحريق.

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وذكر شهود عيان، في وقت لاحق، أن الحريق اندلع في مصعد مجلس كفر كنا المحلي، على ما يبدو، بسبب تماس كهربائي.