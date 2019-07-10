سلوان: الاحتلال يخلي منزل عائلة صيام ويسلمه للمستوطنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، بلدة سلوان جنوب الأقصى، وقامت بمحاصرة منزل عائلة جواد صياح في حي وادي حلوة، وذلك تمهيدا لإخلاء العائلة وتسليم المنزل للمستوطنين بموجب قرار صادر عن محكمة إسرائيلية.

وأفاد شهود عيان أن شرطة الاحتلال معززة بالوحدات الخاصة نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل حي وادي حلوة، وقامت بحصار منزل وعقارات بملكية عائلة صيام، حيث اقتحمت عناصر من شرطة الاحتلال المنزل وشرعت تحت التهديد وقوة السلاح بإخلاء أفراد عائلة صيام من المنزل وتسلميه للمستوطنين.

وأصدرت المحكمة المركزية في القدس، قبل عدة أسابيع، قرارا يقضي بإخلاء عائلة صيام من منزلها لصالح نقل جزء من المنزل لجمعية "إلعاد" الاستيطانية، وجاء القرار بعد مداولات بالمحكمة استمرت 25 عاما زعمت خلالها الجمعية الاستيطانية ملكيتها للعقار.

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ويعود المنزل إلى عائلة جواد صيام، مدير مركز معلومات وادي حلوة، والناشط ضد الجمعيات الاستيطانية بسلوان وسياسات وممارسات الاحتلال بالقدس الشرقية، وعقب قرار المحكمة ستضطر عائلة صيام إلى مشاركة المستوطنين في المنزل والعقارات.

وحركت الجمعية الاستيطانية 6 دعاوى ضد عائلة صيام وضد جواد شخصيا في محاولة لإجلائه هو وأسرته. وزعمت الجمعية أنها اشترت الشقة بأكملها من مالك صيام، قبل الوفاة، وقدمت عقدا، لكن المحكمة قضت بأن العقد كان باطلا وخسرت الجمعية الاستيطانية الدعوى القضائية.