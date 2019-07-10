محكمة كولومبية تأمر بالقبض على زعيم سابق بحركة (فارك)

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وكالاتالأربعاء 2019/7/10 12:18 مساء بتوقيت أبوظبي
إدواردو ماتياس محامي المتهم أمام المحكمة الكولومبية
أمرت المحكمة العليا في كولومبيا بالقبض على زعيم سابق في حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك" بعد رفضه المثول لاستجوابه في اتهامات تتعلق بتهريب المخدرات إلى أمريكا في ضربة جديدة لاتفاق السلام التاريخي في البلاد.
وكان سوكسيس هيرنانديز واحدا من عشرة قادة سابقين لحركة "فارك" أصبحوا نوابا في البرلمان بموجب اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في عام 2016.
ويذكر أن الاتفاق الذي وقعه رئيس كولومبيا السابق خوان مانويل سانتوس لإنهاء حرب استمرت نصف قرن قتل خلالها 260 ألف شخص، أتاح لمتمردي الحركة الماركسية السابقين دخول عالم السياسة وسمح بدمجهم في المجتمع.
لكن السلطات الأمريكية طلبت في العام الماضي تسليم "هيرنانديز" في تهم بأنه ساعد في تهريب عشرة أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة عام 2017.
وأنكر هيرنانديز (52 عاما) التهم قائلا "إنها جزء من مؤامرة".
واستدعي "هيرنانديز" للمثول أمام المحكمة يوم الثلاثاء قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيحتجز أثناء نظر قرار تسليمه. لكن محاميه إدواردو ماتياس هو الذي حضر.
وقال: "إنه ليست لديه فكرة عن مكان موكله".
وأشاد الرئيس الكولومبي إيفان دوكي بقرار المحكمة إلقاء القبض على هيرنانديز، وقد يزيد اختفاؤه من الدعم للرئيس دوكي لاتخاذ موقف أكثر تشددا مع "فارك".
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