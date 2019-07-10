تصادم طائرتي تدريب عسكريتين في قطر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقرت وزارة الدفاع القطرية، الأربعاء، بوقوع حادث تصادم بين طائرتي تدريب عسكريتين.

وقال بيان مقتضب، صادر عن الوزارة، إن طاقمي الطائرتين تمكنا من الخروج سالمين باستخدام المظلات.

ولم يوضح البيان مزيداً من التفاصيل عن توقيت حدوث التصادم أو عدد أفراد طاقم الطائرتين.

