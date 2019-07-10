مقتل 15 كرديا في عدوان تركي على شمال العراق

كشفت وسائل إعلامية عن أن طائرات حربية تركية قصفت مواقع في شمال العراق؛ ما أدى إلى مقتل 15 كرديا.

وقالت قناة "السومرية نيوز" العراقية إن "طائرات حربية تركية شنّت اليوم غارات جوية على مواقع لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق".

وأضافت أن هذه الغارات أدت إلى مقتل وإصابة العديد منهم.

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كانت المقاتلات التركية قد استأنفت قصفها لمعاقل حزب العمال الكردستاني في يوليو/تموز 2015 رغم إعلان الحزب انسحاب مقاتليه من الأراضي التركية في عام 2013.

يذكر أن العراق، أدان في 30 يونيو/حزيران الماضي، قيام طائرتين حربيتين تابعتين لسلاح الجو التركي بقصف منطقة "كورته" بمحافظة السليمانية، أدى إلى مقتل 4 مواطنين، وإصابة 4 آخرين.

وأصدرت الخارجية العراقية، بيانا جاء فيه: "في الوقت الذي نحرص فيه أشد الحرص على إقامة علاقات استراتيجية طويلة الأمد، وعلى منع قيام أعمال تنطلق من الأراضي العراقية ضد أمن الجارة تركيا، نرى أن القيام بأعمال حربية منفردة تنتهك السيادة العراقية، وتُناقِض مبادئ حسن الجوار التي تنظم العلاقات بين جارين متآخين كبلدينا وشعبينا، وتمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدوليِّ الإنساني.



وشدد البيان على أنه "مهما كانت الظروف والمسوغات نؤكد على الجانب التركي أهمية وقف القصف على مناطق عراقية، وضرورة احترام السيادة، والتعاون المتبادل لضمان أمن حدود البلدين، لأن انتهاك السيادة العراقية يمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني".