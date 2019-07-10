تقرير.. 5 عوامل أسهمت في تعافي منتخب تونس بكأس أمم أفريقيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجح منتخب تونس في تخطي عقبة غانا خلال مباراة الدور ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا مصر 2019، والتي احتضنها، الإثنين، ملعب الإسماعيلية.

وظهر "نسور قرطاج" بشكل لائق أمام "النجوم السوداء"، على عكس ما كان عليه الحال خلال مبارياتهم في دور المجموعات تباعاً أمام أنجولا ومالي وموريتانيا.

"العين الرياضية" ترصد لكم .5 عوامل أسهمت في تعافي منتخب تونس في أمم أفريقيا:



اللعب بروح عالية

برز "نسور قرطاج" بقتاليتهم خلال "موقعة الإسماعيلية"؛ حيث نجحوا في مجاراة القوة البدنية الهائلة للغانيين، وفازوا بالعديد من الصراعات الثنائية، وهو ما جعلهم يسيطرون على خط الوسط ويخلقون العديد من الفرص السانحة للتسجيل. ويجمع العديد من الملاحظين أن هذا العامل لعب دوراً كبيراً في الاستفاقة الني سجلها منتخب تونس في المسابقة القارية.

الإصلاحات التكتيكية

نجح المدرب الفرنسي آلان جيريس في تدارك الهفوات التكتيكية التي ارتكبها في الدور الأول، وقام بجملة من الإصلاحات التي أعطت مفعولها على المستوى التكتيكي على غرار تثيبت ثلاثي متكامل في خط وسط الميدان، فضلاً على الاعتماد على قلب هجوم صريح بعد أن عول في مباراتي أنجولا وموريتانيا على لاعب وسط مهاجم في مركز رأس الحربة.

Advertisements

تونس تقصي غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائي أمم أفريقيا

وجود فرجاني ساسي

منح نجم الزمالك المصري توازناً كبيراً لخط وسط منتخب تونس، وشكل حلقة الربط التي كانت مفقودة في مباريات الدور الأول. يذكر أن اللاعب الأسبق للنصر السعودي شارك أساسياً لأول مرة خلال منافسات أمم أفريقيا بمناسبة المواجهة أمام غانا، وذلك بعد أن استعاد أفضل مستوياته البدنية.

استفاقة نجوم الفريق

ظهر نجوم الفريق بشكل جيد خلال "موقعة الإسماعيلية" بعد أن تخلصوا من الضغط النفسي الذي كبلهم طوال الدور الأول، وظهر المساكني بشكل جيد طوال الفترة التي شارك فيها من المباراة، كما قدم الخزري مستويات قوية بعد إقحامه في الشوط الثاني، وحذا حذوهم المدافع ياسين مرياح الذي قدم واحدة من أفضل مبارياته مع "نسور قرطاج".

اكتمال اللياقة البدنية

شهد الأداء البدني لمنتخب تونس طفرة نوعية في مباراة دور الـ16؛ حيث نجح اللاعبون في مجاراة النسق العالي الذي فرضه الغانيون ولم ينهاروا بدنياً في الوقت الإضافي رغم المجهودات الكبيرة التي بذلوها خلال الوقت الأصلي للمباراة.