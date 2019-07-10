إعلام أمريكي: تميم جاء "يتسول" رضا ترامب

قالت محطة فوكس نيوز الأمريكية، الثلاثاء، إن تميم بن حمد أمير قطر جاء إلى واشنطن ليتسول رضا الرئيس دونالد ترامب.

ووصف نيوت جينجريتش، رئيس مجلس النواب الأمريكي الأسبق، في تصريحات للمحطة زيارة تميم بأنها "جاءت من منطلق ضعف".

وفي سياق متصل، أكدت محطة "إم بي سي نيوز" أن قطر تساعد إيران، وأن الرئيس الأمريكي لديه القدرة على فرض التغيير على نظام قطر.

وبحسب مراقبين فإن تغطية الإعلام الأمريكي للزيارة تعكس بوضوح السخط على دور قطر في تمويل الإرهاب ودعم إيران، في حين يقف الإعلام القطري وحيدا مدافعا مهللا لتميم.

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وكانت وزارة التعليم الأمريكية استبقت زيارة أمير قطر تميم بن حمد إلى واشنطن وحركت تحقيقات بشأن علاقة بلاده بتمويل مشبوه لجامعتين وللوقوف على الإجراءات التي اتخذها المديرون لضمان عدم تلقي أموال مرتبطة بالإرهاب.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمير قطر، الثلاثاء، وسط دعوات متزايدة للبيت الأبيض بإثارة علاقة قطر بالإرهاب خلال المباحثات بين الجانبين.

وتأتي زيارة تميم إلى البيت الأبيض وسط دعوات لكتاب وسياسيين تطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببحث هذه الجرائم مع تميم الذي أنفق ملايين الدولارات على شركات العلاقات العامة لتحسين صورته بين الأوساط الأمريكية.

وكان جوناثان شانزر، الخبير في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أكد في تصريحات سابقة، أن "قطر التي يفترض بها أن تكون حليفاً للولايات المتحدة، تساند بشكل مستمر تحسين صورة التنظيمات الإرهابية".

وطبقاً لخبراء تحدثوا لـ"فوكس نيوز"، فإن "قطر هي بنك خاص للإرهاب، حيث تمد التنظيمات الإرهابية بالسلاح والمال، إضافة إلى دفعها أكثر من مليار دولار في صورة فدية لإطلاق سراح أعضاء في العائلة القطرية الحاكمة كانوا يمارسون الصيد عندما قام مسلحون بخطفهم في جنوب العراق".