تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل اجبارياً و7 مستشفيات تدخل المنظومة ببورسعيد

أحمد أبوعقيل أكدت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن الدخول فى المنظومة إجباريا على جميع المواطنين المقيمين داخل الجمهورية، واختياريا على المقيمين خارج مصر، وللأجانب المقيمين داخل البلاد.

الحالات الخاضعة للتأمين

تغطي المنظومة الجديدة الخدمات الصحية التأمينية والناتجة عن إصابات العمل، ولا يطبق على خدمات الصحة العامة والخدمات الوقائية والإسعافية وتنظيم الأسرة والخدمات الصحية الخاصة بتغطية الكوارث بجميع أنواعها والأوبئة تلتزم بتقديمها الدولة مجانا.

المستشفيات التابعة للتأمين ببورسعيد

تشمل منظومة التأمين الصحى الجديدة 7 مستشفيات بمحافظة بور سعيد وهي: مستشفى الحياة

مستشفى بور فؤاد العام

مستشفى السلام

مستشفى بور سعيد العام

مستشفى التضامن

قسم أورام للكبار ومستشفى النصر التخصصى للأطفال وبه قسم أورام

مستشفى الزهور التخصصى للجراحة

مستشفى النساء والولادة ومستشفى المبرة

وتتولى وحدات الرعاية الأولية وصحة الأسرة رعاية الأسر المقيمة فى النطاق الجغرافى للوحدات وتشمل خدمات الصحة الأولية والعلاجية والتشخيصية، والإحالة للمستوى الأعلى للرعاية إلى جانب خدمات الطب الوقائى على أن تتولى الدولة تكلفة تلك الخدمات.

يشار إلى أن مميزات التأمين الصحى الشامل تتضمن حرية المؤمن عليه فى اختيار مقدمى الخدمة، وتتحمل الدولة تكاليف الخدمات الوقائية وتنظيم الأسرة والطوارئ، كما تقدم خدمة طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، كما يعد نظاما تكافليا اجتماعيا بمشاركة جميع أفراد المجتمع وتتكفل الدولة بغير القادرين، كما يساهم فى تقليل الإنفاق الشخصى على الخدمات الصحية وتسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة. .

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