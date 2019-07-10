أكدت المحققة الأممية التي تقود تحقيقا في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي اغنيس كالامارد أن "جريمة قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، جريمة قتل ارتكبت على مستوى دولة في إشارة للسعودية".
واشارت إلى أن "خاشقجي قتل من قبل عملاء للدولة السعودية استخدموا كافة إمكانيات هذه الدولة، وهذه نتيجة أكيدة؛ ومن ثم فإن قتل الرجل جريمة ارتكبت على مستوى دولة"، موضحةً أن "الرياض ترفض تحمل مسؤولية ارتكابها للجريمة"، مضيفة "السعودية كدولة ترفض الاعتذار لعائلة الضحية، وتركي".
كانت هذه تفاصيل خبر كالامارد: جريمة قتل خاشقجي ارتكبت على مستوى دولة استخدموا كافة امكانياتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.