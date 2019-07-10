كالامارد: جريمة قتل خاشقجي ارتكبت على مستوى دولة استخدموا كافة امكانياتها

أكدت المحققة الأممية التي تقود تحقيقا في مقتل الصحفي السعودي ​​جمال خاشقجي​​ ​اغنيس كالامارد​ أن "جريمة قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، جريمة قتل ارتكبت على مستوى دولة في إشارة للسعودية".

واشارت إلى أن "خاشقجي قتل من قبل عملاء للدولة ​السعودية​ استخدموا كافة إمكانيات هذه ​الدولة​، وهذه نتيجة أكيدة؛ ومن ثم فإن قتل الرجل جريمة ارتكبت على مستوى دولة"، موضحةً أن "​الرياض​ ترفض تحمل مسؤولية ارتكابها للجريمة"، مضيفة "السعودية كدولة ترفض الاعتذار لعائلة الضحية، وتركي".