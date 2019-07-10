وزارة الدفاع الفرنسية: صواريخ جافلين كان من المفترض أن تستخدمها وحدة فرنسية بليبيا

أعلنت ​وزارة الدفاع الفرنسية​ أنّ "​صواريخ​ "جافلين" الّتي عُثر عليها في ​ليبيا​ كان معطوبة وغير صالحة للاستعمال، وكان من المفترض أن تستخدمها وحدة فرنسيّة ل​مكافحة الإرهاب​ في ليبيا".

وأوضحت أنّه "لم يكن من المفترض بيع هذه الصواريخ أو نقلها إلى أيّ جهة ليبيّة".