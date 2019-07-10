أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أنّ "صواريخ "جافلين" الّتي عُثر عليها في ليبيا كان معطوبة وغير صالحة للاستعمال، وكان من المفترض أن تستخدمها وحدة فرنسيّة لمكافحة الإرهاب في ليبيا".
وأوضحت أنّه "لم يكن من المفترض بيع هذه الصواريخ أو نقلها إلى أيّ جهة ليبيّة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع الفرنسية: صواريخ جافلين كان من المفترض أن تستخدمها وحدة فرنسية بليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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