الدفاع التركية: القضاء على 15 "إرهابيا" من "بي كا كا" شمالي العراق

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، أنّ "سلاح الجو شنّ غارة على منطقة حفتانين شمالي ​العراق​، بالتوازي مع عملية "المخلب" المستمرة في منطقة هاكورك". وأوضحت أنّ "الغارة استهدفت مخابئ وتحصينات تابعة لمنظمة "بي كا كا"، وأدّت إلى تحييد 15 من "إرهابيّي" المنظمة. وفي 27 أيار الماضي، أطلقت ​القوات التركية​ "عملية المخلب" بمنطقة "هاكورك" شمالي العراق، بهدف القضاء الكامل على خطر ​الإرهاب​ الّذي يهدّد البلاد.

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