أردوغان: سنستخدم منظومات صواريخ "إس-400" بحال تعرض تركيا لهجوم

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "تركيا ستستخدم منظومات صواريخ "إس-400" الروسية للدفاع الجوي حال تعرضها لأي هجوم"، مشيراً إلى أنه "بالطبع يسكون من حقنا استخدام هذه المنظومات في أي زمن أو مكان إن اقتضت الحاجة ذلك وهذا السلاح للدفاع الجوي، وسنقوم بتشغيله في حال هوجمنا وهذا هو سبب استثمارنا في شراء هذه الأسلحة".
وأشار أردوغان إلى أنه "اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على إشراك تركيا في عملية إنتاج صواريخ "إس-400"، مذكراً بأن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعترف خلال لقائهما في أوساكا على هامش قمة "G20" مؤخرا بأن قضية "إس-400" ناجمة عن "أخطاء" ارتكبتها الإدارة السابقة لبلاده برئاسة باراك أوباما، الذي تم في عهده رفض طلب تركيا بيعها منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي".
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