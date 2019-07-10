أردوغان: سنستخدم منظومات صواريخ "إس-400" بحال تعرض تركيا لهجوم

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​، أن "​تركيا​ ستستخدم منظومات ​صواريخ​ "إس-400" الروسية للدفاع الجوي حال تعرضها لأي هجوم"، مشيراً إلى أنه "بالطبع يسكون من حقنا استخدام هذه المنظومات في أي زمن أو مكان إن اقتضت الحاجة ذلك وهذا ​السلاح​ للدفاع الجوي، وسنقوم بتشغيله في حال هوجمنا وهذا هو سبب استثمارنا في شراء هذه الأسلحة".

وأشار أردوغان إلى أنه "اتفق مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، على إشراك تركيا في عملية إنتاج صواريخ "إس-400"، مذكراً بأن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ اعترف خلال لقائهما في أوساكا على هامش قمة "G20" مؤخرا بأن قضية "إس-400" ناجمة عن "أخطاء" ارتكبتها الإدارة السابقة لبلاده برئاسة ​باراك أوباما​، الذي تم في عهده رفض طلب تركيا بيعها منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي".