خارجية تركيا: سفينة تركية تتمركز قبالة السواحل الشرقية لقبرص لإجراء عمليات تنقيب

كشفت وزارة الخارجية التركية أن "سفينة تركية تتمركز حاليا قبالة السواحل الشرقية لقبرص لإجراء عمليات تنقيب"، مؤكدةً "أننا نرفض بيان قبرص والاتحاد الأوروبي بشأن عدم مشروعية عمليات التنقيب"، مشيرةً إلى أن "الاتحاد الأوروبي لن يكون وسيطا محايدا في حل القضية القبرصية".
وكانت الرئاسة القبرصية قد دانت قبل يومين "اعتداء تركيا على حقوقها السيادية"، مشيرةً إلى ان "إرسال سفينة التنقيب الثانية تصعيد من تركيا لانتهاكاتها المتكررة لحقوق قبرص السيادية التي يكفلها قانون الأمم المتحدة للبحار والقانون الدولي، في أخطر انتهاك لسيادة جمهورية قبرص".
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