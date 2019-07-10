خارجية تركيا: سفينة تركية تتمركز قبالة السواحل الشرقية لقبرص لإجراء عمليات تنقيب

كشفت ​وزارة الخارجية التركية​ أن "​سفينة​ تركية تتمركز حاليا قبالة السواحل الشرقية لقبرص لإجراء عمليات تنقيب"، مؤكدةً "أننا نرفض بيان قبرص و​الاتحاد الأوروبي​ بشأن عدم مشروعية عمليات التنقيب"، مشيرةً إلى أن "الاتحاد الأوروبي لن يكون وسيطا محايدا في حل القضية القبرصية".

وكانت الرئاسة القبرصية قد دانت قبل يومين "اعتداء ​تركيا​ على حقوقها السيادية"، مشيرةً إلى ان "إرسال سفينة التنقيب الثانية تصعيد من تركيا لانتهاكاتها المتكررة لحقوق قبرص السيادية التي يكفلها قانون ​الأمم المتحدة​ للبحار والقانون الدولي، في أخطر انتهاك لسيادة جمهورية قبرص".