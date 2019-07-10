معاريف: نتانياهو يدرس احتمال أن يعلن ترامب عن حلف دفاع بين البلدين

كشفت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن "رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو يدرس احتمال أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن حلف دفاع، وهو في المقابل سيتعهد له سراً برد إيجابي على "صفقة القرن"، معتبرة أن "نتانياهو يبحث عن خدعة أخرى تقنع داعميه بالتصويت له".
ولفتت إلى أن "فكرة حلف دفاع بين إسرائيل والولايات المتحدة نوقشت في القيادتين الأمنية والسياسية الإسرائيلية وأيضاً الأميركية، مرات عدة في السابق"، مشيرة إلى أنه "تقريباً ليس هناك إدارة أميركية لم تكن في سر القضية المعقدة هذه، التي فيها امتيازات وخسائر غير قليلة لإسرائيل".
واشارت إلى أنه "في معظم الأحيان في السابق تحفظت المؤسسة الأمنية من تأسيس حلف دفاع كامل بين إسرائيل والولايات المتحدة"، لافتة إلى أن "حلف من هذا النوع يمنح إسرائيل في الواقع مظلة دفاع أميركية أيضاً في الجوانب النووية، لكن تمس بحرية العمل الإسرائيلي".
وأوضحت أنه "في حلف الدفاع يتعهد الطرفان بتنسيق كل نشاطاتهما الحربية مسبقاً، الأمر الذي قد يمنع إسرائيل من تنفيذ عمليات عسكرية أو حروب مفاجئة من دون موافقة من واشنطن".
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