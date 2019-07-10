فادي جريصاتي اكد اهمية الفرز من المصدر: لدينا ما يكفي من الخبرة لحل ازمة النفايات

اشار وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ الى ان البيئة تجمعنا، لان البيئة لا تتحمل اكثر وهي تحتاج الى سنوات كي نعوض عن تقصيرنا في الفترة الماضية، واوضح انه في الكثير من المرات قلة التعاون والتواصل مع بعضنا يؤدي الى تقصير في الملف البيئي، وأمل ان نكون في مرحلة جديدة نتحدث بها بصراحة.

ولفت جريصاتي خلال اطلاق منتدى الاستدامة البيئية في صيدا، الى انه لم يحصل اي تدخل لحماية اي خطأ يحصل في معمل صيدا لفرز النفايات، واكد ان هناك مشاكل عمرها 30 و40 سنة والوزارة عمرها 4 اشهر، واكد انه لا يوجد شيء لا حل له، هناك امور بحاجة الى وقت وامور اخرى بحاجة الى اموال، وصيدا منطقة تعنينا مثل كل ​لبنان​. واكد ان كل ليرة نضعه في البيئة نرد حقها عشرات المرات، واوضح انه اليوم هناك مرحلة جديدة ولا احد يغطي على احد. واكد انه لدينا ما يكفي من الخبرة والجرأة لايجاد حل لملف النفايات.

واوضح ان موضوع الفرز من المصدر مهم جدا، ونحن اليوم اطلقنا الحملة الوطنية بالامكانيات الموجودة، وكل ما نفرز افضل في بيوتنا كل ما نوفر على جيبتنا، والام هي الاساس في تربية ابنائها على الفرز، وهذا تحدي وطني. واعتبر انه يجب عدم التأخر في موضوع الفرز من المصدر. ولفت الى ان الفرز اليوم وصل الى نسبة 8 بالمئة مقابل 35 بالمئة في ​اوروبا​ خلال 30 سنة.