السعودي: لا حل للمشاكل البيئية دون العمل على سياسات مستدامة

أوضح رئيس ​بلدية صيدا​ محمد السعودي في كلمة له خلال اطلاق منتدى الاستدامة البيئية ان "الحلقة المفرغة من تجدد المشاكل البيئية واستفحالها أكثر فأكثر يرجع السبب فيها إلى كل سياسات الحل التي كانت وما زالت معتمدة والقائمة على معالجة المشكلة وليس أسبابها".

ولفت إلى انه "تختفي ​النفايات​ ثم تعود وتظهر من جديد بعد سنوات نتيجة امتلاء ​المطامر​، ونعود وندور في حلقات مفرغة"، موضحا انه "محم لدينا مشكلة في إيجاد مطمر للعوادم وهذا ما نعمل عليه اليوم".

وشدد على انه "لا يمكن الوصول إلى حل جذري للمشاكل البيئية من دون العمل على سياسات مستدامة"، معتبرا انه "يجب العمل على الفرز من المصدر في موضوع النفايات وهذا ما نركز عليه في ​مدينة صيدا​ ونجحنا حتى اليوم بنسبة 40 بالمئة".