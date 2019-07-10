تدابير سير يومي الخميس والجمعة على جسر سليم سلام

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ ـ شعبـة العلاقات العامة انه "تستكمل إحدى الشركات المتعهدة أعمال صيانة الأعمدة والقواعد العائدة لجسر سليم سلام، وذلك يومي الخميس والجمعة في 11و12/7/2019، اعتباراً من الساعة 21.00 ولغاية الساعة 5.00 من فجر اليوم التالي. وستؤدّي هذه الأعمال إلى منع المرور على المسلكين، ابتداءً من مدخل العاصمة ​بيروت​ عند منتصف أوتوستراد الأسد، وعلى مستديرة ​السفارة الكويتية​ حتى نهاية الجسر المذكور، والمسارب المؤدية إليه". وطلبت "التقيّد بتوجيهات رجال ​قوى الأمن الداخلي​ وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلاً ل​حركة المرور​، ومنعاً للازدحام".

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