النشرة: قوة اسرائيلية مشطت الطريق العسكري المحاذي للسياج الحدودي ما بين تلال الوزاني ووادي العسل

أفاد مراسل "لانشرة" في حاصبيا بان "قوة اسرائيلية مدعومة بسيارتي جيب هامر مشطت الطريق العسكري المحاذي للسياج الحدودي ما بين تلال الوزاني ووادي العسل مرورا بالغجر والعباسية وكان عناصر الدورية يتوقفون عند البوابات الحديدية المثبتة على هذا السياح لتفقد أجهوة المراقبة المثبتة عليه، قابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة للجيش اللبناني و"اليونفيل" في سهل الميري و المجيدية ومزرعة بسطرى لمتابعة الوضع".
وفي سباق متصل، ذكر سكان القرى المتخمة لمزراع شبعا انهم سمعوا ليلا أصوات انفجارات يتردد صداها داخل قراهم من حين لآخر في عمق مزراع شبعا امتداد حتى مرتفعات الجولان مما يحمل انها ناجمة عن ترتيبات للجيش الاسرائيلي.
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