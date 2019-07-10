النشرة: قوة اسرائيلية مشطت الطريق العسكري المحاذي للسياج الحدودي ما بين تلال الوزاني ووادي العسل

أفاد مراسل "لانشرة" في ​حاصبيا​ بان "قوة اسرائيلية مدعومة بسيارتي جيب هامر مشطت الطريق العسكري المحاذي للسياج الحدودي ما بين تلال ​الوزاني​ ووادي العسل مرورا ب​الغجر​ و​العباسية​ وكان عناصر الدورية يتوقفون عند البوابات الحديدية المثبتة على هذا السياح لتفقد أجهوة المراقبة المثبتة عليه، قابله في الجانب اللبناني دوريات ونقاط مراقبة مشتركة للجيش اللبناني و"​اليونفيل​" في سهل الميري و المجيدية ومزرعة بسطرى لمتابعة الوضع".

وفي سباق متصل، ذكر سكان القرى المتخمة لمزراع شبعا انهم سمعوا ليلا أصوات ​انفجارات​ يتردد صداها داخل قراهم من حين لآخر في عمق مزراع شبعا امتداد حتى مرتفعات ​الجولان​ مما يحمل انها ناجمة عن ترتيبات للجيش الاسرائيلي.