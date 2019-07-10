شماس عن مشروع الموازنة:التجار والمستهلكون يتعرضون لعملية اغتيال إقتصادي

أكد رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس في تصريح اليوم تعليقا على مشروع الموازنة، "ان التجار والمستهلكين في لبنان وقعوا في كمين محكم، وهم يتعرضون في هذه الأثناء لعملية إغتيال إقتصادي بدم بارد وعن سابق تصور وتصميم، تستخدم فيها أسلحة الحمائية الثقيلة والذخيرة الجمركية الحية".
واعتبر انه "في حال نجاحها، قد تعرض هذه العملية الأمن الإقتصادي للإهتزاز، وتؤدي الى تعكير صفو السلم الإجتماعي في البلاد". وشدد على انه "لا داع لإحالة هذه الجريمة الإقتصادية الى أي مرجعية قضائية، بما أن خيوطها وملابساتها، فضلا عن مرتكبيها والمستفيدين منها، معروفون تماما".
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