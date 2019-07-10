دريان ثمن جهود ابراهيم:السياسيون لديهم الحكمة في معالجة الأمور

ثمن مفتي الجمهورية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ اثر لقائه المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس إبراهيم​ "الجهود المميزة التي يقوم بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في قضية أحداث الجبل".

وأكد ان "السياسيين مهما اختلفوا في الرأي ولكنهم أبناء البلد الواحد ولديهم الحكمة في معالجة الأمور مهما كانت صعبة، وتكليف اللواء إبراهيم في قضية ​قبرشمون​ وغيرها من القضايا الوطنية لهو دليل على الوعي والإحساس بالمسؤولية التي يتحلى بها ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ورئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ ورئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ الذي يتحمل أعباء المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الحساسة والتي تتطلب المزيد من الهدوء والصبر".