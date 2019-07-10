روحاني: احتجاز بريطانيا ناقلة النفط الإيرانية عمل سخيف ويضر البريطانيين أنفسهم

اعتبر الرئيس ال​ايران​ي ​حسن روحاني​ خلال خلال اجتماع ​الحكومة​ أن "احتجاز ​بريطانيا​ ناقلة ​النفط​ الإيرانية هو عمل سخيف وخاطئ ويضرّ البريطانيين أنفسهم"، مشيراً إلى أن "البريطانيين أوقفوا ناقلة النفط في ​المياه​ الإسبانية وهم محتلون للمنطقة".

وكان وزير الدفاع الايراني ​أمير حاتمي​ قد أكد قبل يومين أن "ايران لن تسكت على القرصنة ​البحرية البريطانية​ باحتجاز ناقلة النفط في مضيق ​جبل طارق​، ولن تمر دون رد"، مشيراً إلى أن "توقيف ​القوات​ البحرية البريطانية لناقلة النفط الايرانية قبالة جبل طارق اجراءا مخالفا للقوانين الدولية ونوعا من القرصنة البحرية".

واشار الى "دور قوات الامن الداخلي في حفظ الامن والاستقرار في البلاد"، مضيفا: "ان مهمة ​خفر السواحل​ تمتاز بأهمية بالغة في الحفاظ على الحدود البحرية للجمهورية الاسلامية ولطالما كانت هذه القوات تحافظ عليها بكل قوة واقتدار بالتصدي لاي اعتداء بسرعة وحزم".

ولفت إلى ان "ايران وبسبب موقعها الجغرافي لها حدود بحرية مع 12 دولة، وعلى هذا الاساس تضطلع قوات خفر السواحل بدور هام ومصيري"، مشيرا الى ان "من مهام ​وزارة الدفاع​ تجهيز هذه القوات بأحدث المعدات المصنعة محليا للدفاع وصيانة الحدود البحرية للبلاد".