ظريف: لا مفاوضات مع أميركا تحت الضغط والبداية تكمن بإيقاف الحرب الاقتصادية

اكد وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ ان لا مفاوضات مع ​الولايات المتحدة الاميركية​ تحت الضغط، والبداية تكمن بإيقاف ​واشنطن​ حربها الاقتصادية ضدنا. واوضح ظريف في تصريح له، ان "الأوروبيين لم ينفذوا تعهداتهم واحتجاز بريطانيا لناقلة النفط تم بضغط أميركي مباشر". ولفت الى ان "احتجاز لندن لناقلة النفط الإيرانية في مضيق جبل طارق هو خطوة بريطانية لتنفيذ عقوبات واشنطن النفطية ضد طهران".

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