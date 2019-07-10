وديع كنعان: نسبة الاشغال في فنادق بيروت تتراوح ما بين الـ80 والـ100 بالمئة

اعتبر رئيس لجنة السياحة في المجلس الاقتصادي الاجتماعي وديع كنعان ان "الاستقرار الامني هو ما يساعد القطاع السياحي على التقدّم، بغض النظر عن بعض الأحداث المحلية التي حصلت"، لافتاً الى ان "رفع الحظر عن سفر السعوديين دفع بالسائح الخليجي الى التوجّه بشكل طبيعي الى لبنان"، وقال " إن نسبة الاشغال في فنادق بيروت تتراوح ما بين الـ80 والـ100 بالمئة، ولم تتخط الـ60 بالمئة خارج العاصمة".
واكد كنعان ان "مرة جديدة يكون المغترب اللبناني هو اللاعب الاساسي في سوق السياحة". واعتبر "ان تحقيق الازدهار بسوق السياحة يحتّم علينا عدم الاتكال فقط على السياحة الموسمية، بل العمل اكثر لتحقيق السياحة المستدامة، حتى لا يتكرر ما حصل في الجبل، اذ لم يبق سوى 10 فنادق من اصل اكثر من 100 فندق كانوا يستقبلون السياح في السبعينيات".
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