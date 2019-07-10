اشار وزير الدولة لشؤون ​النازحين​ ​صالح الغريب​ في تصريح له من ​الديمان​ بعد لقائه البطريرك الماروني ​بشارة الراعي​ على راس وفد، الى انه عندما يضعف دور الدولة تحدث احداث لا يحمد عقباها، وكان تشديد من الراعي على هذا الموضوع، كما دان الراعي ما حصل في الجبل، وقد كان هناك تشديد من قبلنا على العيش المشترك في الجبل، ونحن تمسكنا بإحقاق الحق وتحويل القضية الى ​المجلس العدلي​ لما تمثله الحادثة من تهديد ل​امن الدولة​، وما سمعناه بالامس من تصريحات لا مسؤولة وطائشة يؤكد احقية مطلبنا بالمجلس العدلي والذي اصبح ضرورة ملحة.

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كانت هذه تفاصيل خبر الغريب من الديمان: ما سمعناه بالامس من تصريحات "طائشة" يؤكد احقية مطلبنا بالمجلس العدلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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