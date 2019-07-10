أعلنت وزارة الدفاع القطرية عن تصادم طائرتي تدريب عسكري خلال تحليقهما في أجواء البلاد ونجاة الطاقمين قفزا بالمظلة.
وذكرت مديرية التوجيه المعنوي لوزارة الدفاع في بيان مقتضب، انه "أثناء رحلة تدريبية حدث تصادم بين طائرتي تدريب، وتمكن طاقم الطائرتين من الخروج سالمين باستخدام الكرسي القاذف".
ولم تتحدث وزارة الدفاع القطرية عن أي تفاصيل أخرى حول هذا الحادث، بما في ذلك مكان وقوعه ونوع الطائرتين.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع القطرية: تصادم طائرتين حربيتين ونجاة الطيارين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.