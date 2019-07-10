اللواء ابراهيم من دار الفتوى: هناك تقدم وجولتنا دليل تقدم

أكد المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ في تصريح من ​دار الفتوى​ بعد لقائه مفتي ​الجمهورية​ ​الشيخ عبد اللطيف دريان​، انه "هناك تقدم وجولتنا دليل تقدم".

هذا ويعمل ابراهيم على حل المشكلة التي نتجت عن حادثة قبرشمون امنيا من خلال تسلين المطلوبين الذين اطلقوا النار على وزير الدولة لشؤرون النازحين صالح الغريب وتوقيف اخرين اطلقوا النار في الهواء وهم من انصار الحزب الديمقراطي اللبناني.

يذكر ان اشتباكات وقعت في منطقة قبرشمون منذ أسبوعين بين مناصري الحزب التقدمي الاشتراكي ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب على خلفية وزير الخارجية جبران باسيل إلى منطقة الجبل، وقد أدت الاشتباكات إلى مقتل عنصرين من الحزب الديمقراطي اللبناني. وقد زار باسيل بعد هذه الحادثة منطقة طرابلس وسط اجراءات أمنية مشددة.