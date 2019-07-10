ماي وترامب لا يعتزمان بحث الخلاف‭ ‬الدبلوماسي المتصاعد بينهما

لندن (رويترز) - قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن ماي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يعتزمان حاليا بحث العلاقات بين الجانبين وذلك بعد إدانة ترامب سفير بريطانيا لدى واشنطن بسبب تسريب مذكرات تضمنت انتقادات لإدارته.
وهاجم ترامب رئيسة الوزراء البريطانية وسفيرها لدى واشنطن يوم الثلاثاء مصعدا حملة ضد بريطانيا حليفة بلاده الوثيقة بعد أن أفادت تقارير أن سفيرها وصف إدارته بأنها تفتقر للكفاءة.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
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