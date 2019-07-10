شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بحل أزمة نقص أسرة العناية المركزة وماكينات الغسيل الكلوى بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب إحاطة، بشأن نقص أسرة العناية المركزة، وماكينات الغسيل الكلوى، والحضانات والأدوية، والأشعة، بعدد من المستشفيات على مستوى الجمهورية، خاصة فى محافظات الصعيد على وجه التحديد، مما يترتب عليه المعاناة الشديدة للمرضى.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن بعض مستشفيات الصعيد، ومنها محافظة قنا ، تعانى من النقص الشديد فى أسرة العناية المركزة، مما ينعكس على مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمرضى، وأن السبيل أمامهم المستشفيات الخاصة التى يعلم الجميع أنها أصبحت تقدم الخدمة نظير مبالغ مالية مرتفعة، ترهق كاهل محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجا.

وأشار عضو البرلمان، أن منظومة الصحة تشهد اهتمام من قبل الدولة، واتضح ذلك فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد حيث تم اعتماد مبالغ تهدف لتحسين مستوى الخدمة، بالإضافة لعدد من المبادرات التى تهدف للكشف عن الأمراض المستوطنة لدى المواطنين، مشددا على ضرورة الاستفادة من الاعتمادات المالية فى توفير الأجهزة والمعدات والطاقة البشرية فى المستشفيات الحكومية للتخفيف عن المواطنين وفى نفس الوقت تمشيا مع اتجاه الدولة فى هذا الإطار.

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