تقرير: مليونا هجوم للقراصنة في 2018.. وخسارة 45 مليار دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كشفت دراسة أمريكية، أن قراصنة المعلوماتية نفذوا حوالي مليوني هجوم في 2018 في العالم، أسفرت عن خسائر تزيد قيمتها عن 45 مليار دولار.

ووفق ما ذكرت "فرانس برس"، وبحسب هيئة الثقة الإلكترونية التي جمعت هذه المعلومات من كافة أنحاء العالم، قد تكون الفديات جراء القرصنة كلفت 8 مليارات دولار.

وخلال هذه الهجمات يتم الحصول على البيانات الشخصية لمستخدم عبر برامج معلوماتية تسرق المعلومات قبل المطالبة بفدية لإعادتها.

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كما نجمت خسائر كبيرة من عمليات الاحتيال من خلال خرق البريد الإلكتروني لأفراد أو مؤسسات لتوجيه رسائل تحتوي على فيروسات (1.3 مليار دولار)، ووجود 6515 ثغرة معلوماتية كشفت بيانات خمسة مليارات شخص.

وبحسب "سكاي نيوز"، قال المدير التقني لهيئة الثقة الإلكترونية، جيف ويلبور، إن الأرقام الواردة في التقرير هي أدنى من الواقع، لأنه لا يتم نشر العديد من الهجمات المعلوماتية.

ونشرت هذه الدراسة التي تضم بيانات شركات للسلامة المعلوماتية كسيمنتك وترند مايكرو أو وكالات حكومية كمكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي)، كما نشرت وزارة الداخلية الفرنسية تقريرًا كشف زيادة عدد عمليات القرصنة المعلوماتية لقاء الحصول على فديات.