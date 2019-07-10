"مهارة وقوام".. ماذا تحتوي اختبارات قدرات كليات التربية الرياضية بنين وبنات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

يواصل موقع التنسيق، استقبال طلبات اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة.

وتجرى الاختبارات لأول مرة في كليات الإعلام إلى جانب كليات الفنون الجميلة والتطبيقية والموسيقية والتربية الرياضية.

وتشمل اختبارات قدرات كليات التربية الرياضية بنين وبنات على مدار 3 أيام، في اليوم الأول تسديد رسوم الاختبارات وملء الملفات والكشف الطبي وإجراء اختبار المهارة والقوام.

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كما يتضمن اختبار بدني ومهارة 70 درجة، واختبار معلومات عامة في التخصص 30 درجة، واختبار المعلومات في التخصص يشمل 10 أسئلة اختيار من متعدد لكل سؤال درجة واحدة كاملة، 20 سؤالاً صواب وخطأ يحسب لكل سؤال درجة واحدة كاملة، ليصبح اختبار التربية الرياضية مكون من 30 سؤالاً ومدة الاختبار 45 دقيقة فقط والتصحيح إلكترونيًا.

ويشترط الحضور بالملابس الرياضية المناسبة لاختبارات التربية الرياضية، ولابد من حصول الطالب على نسبة 70% من إجمالي درجات جميع الاختبارات؛ كشرط لنجاح الطالب وحصوله على لائق.

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