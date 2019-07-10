راجع معدل التضخم في مصر إلى أقل مستوى له منذ 3 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (د ب أ):

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر الصادرة اليوم الأربعاء تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في مصر خلال يونيو الماضي إلى أقل مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن معدل التضخم السنوي بلغ خلال الشهر الماضي 9.4% وهو أقل مستوى له منذ مارس 2016.

في الوقت نفسه بلغ معدل التضخم الشهري خلال يونيو

الماضي 0.8% وهو أقل مستوى له منذ كانون ديسمبر 2018 بحسب بيانات بلومبرج.