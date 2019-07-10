محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365): تصادمت طائرتان عسكريتان في دولة قطر، صباح اليوم الأربعاء. وأعلنت وزارة الدفاع القطرية، في بيان لها، أن التصادم حدث أثناء تدريب عسكري للطائرتين العسكريتين، ونجا الطياران وخرجا سالمين من الطائرتين باستخدام الكرسي القاذف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تصادم طائرتين عسكريتين بقطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.