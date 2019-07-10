منظمة الصحّة العالميّة تحدث قائمة الأدوية الضروريّة وتضيف علاجاتٍ للسرطان والجلطات

نشرت منظمة الصحة العالمية اليوم، الثلاثاء 9 جويلية 2019، قائمة محدثة "للأدوية الضرورية"، وأضافت لها أدوية السرطان والجلطات وإلتهاب المفاصل الروماتويدي وأمراض إلتهاب الأمعاء. تضمنت القائمة خمسة علاجات جديدة للسرطان بناء على تحسينها لمعدلات البقاء على قيد الحياة وتستخدم هذه الأدوية لعلاج أورام الرئة والدم والبروستاتا السرطانية. وأوصت أيضا بإستخدام إثنين من العلاجات المناعية الجديدة، وهما نيفولوماب وبمبروليزوماب اللذين ساهما في تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة بنسبة 50 بالمائة للمصابين بالأورام الميلانينية المتأخرة والتي كانت غير قابلة للشفاء حتى وقت قريب.

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