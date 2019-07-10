كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية: تنقيب تركيا عن النفط بمياه قبرص يثير القلق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة الخارجية، بيانا تعبر من خلاله عن القلق لما أُعلن عن اعتزام تركيا التنقيب في محيط جمهورية قبرص بما يعد إصرارًا على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط.

وأكدت الخارجية في بيانها على ضرورة عدم التصعيد والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.

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وكانت تركيا كشفت عن استمرارها في خطوات التصعيد في شرق البحر المتوسط رغم التحذيرات الدولية والإقليمية لها من التنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص.

وقال وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز: إن سفينة حفر تركية ثانية ستبدأ التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط في غضون أسبوع، ما قد يرفع من حدة التوتر بين تركيا وقبرص والاتحاد الأوروبي ودول إقليمية وأخرى لها شركات تعمل في المنطقة.

وتوجد سفينة تركية باسم «الفاتح» بالفعل قبالة سواحل قبرص منذ الرابع من مايو الماضي عندما أعلنت تركيا بدء التنقيب عن الغاز الطبيعي والنفط في منطقة تقول قبرص إنها تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لها، وأصدرت سلطاتها مذكرات اعتقال بحق طاقم السفينة في يونيو.